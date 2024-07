Ego Movement: E-Bike-Hersteller und Locarno Film Festival spannen zusammen

Publiziert am 31.07.2024

Das limitierte Model «Julia 2.5 Locarno Film Festival Edition Wave» kommt im schwarz-gelben Look und in hochwertiger Lederoptik daher. «Zehn Tage lang können die Festivalgäste eines unserer hundert limitierten Bikes nutzen, um von einem Event zum anderen zu gelangen oder um Locarno zu erkunden», erklärt Roger Gebert, Global Head of Sales & Marketing bei Ego Movement, in einer Medienmitteilung des E-Bike-Herstellers. Nach dem Einsatz am Festival werden die elektrischen Velos zu einem reduzierten Preis zum Kauf angeboten.

«Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Ego Movement», wird Festivaldirektor Raphaël Brunschwig in der Medienmitteilung zitiert. Die Zusammenarbeit trage zum umfassenden Dekarbonisierungsplan des Festivals bei und unterstreiche das Engagement für umweltbewusste und nachhaltige Lösungen. (pd/nil)