Fusion: Eat.ch schluckt Takeaway.ch

Eat.ch und Takeaway.com schliessen sich zusammen und werden in der Schweiz als eat.ch weitergeführt. Die Fusion ist für Dominic Millioud, CEO von eat.ch ein wichtiger Meilenstein: «Damit kann die in der Schweiz gegründete und stark lokal verankerte Marke ihre Position als Marktführer weiter ausbauen und stärken», wird er in der Mitteilung zitiert.

Mit Takeaway.com kommen zahlreiche neue Restaurants zu den bestehenden Partner-Restaurants auf die Plattform. Damit können Konsumenten nun insgesamt aus über 3000 Restaurants wählen. Das Angebot erweitert sich auch geographisch: Eat.ch wird nun auch das Tessin abdecken, da Takeaway.com im italienischsprachigen Kanton bereits vertreten war.

Aber auch von Seite Takeaway.com ist der Zusammenschluss ein Erfolg. Jörg Gerbig, COO von Just Eat Takeaway.com: «Nun können wir unseren Schweizer Kunden das breiteste Angebot und die grösste Vielfalt an Küchenrichtungen anbieten. Damit haben wir mehr Restaurants auf einer Plattform als je zuvor».

Die Marke Takeaway.com wird allerdings nicht vollständig verschwinden: Eat.ch wird die visuelle Identität von Takeaway.com mit dem Wiederekennbaren Haus-Logo und der orangenen Farbe übernehmen, um internationale Konsistenz zu gewährleisten und die Marke weiter zu stärken.

Für Konsumenten hat der Zusammenschluss hat keine signifikanten Auswirkungen auf das Bestellerlebnis. Takeaway.com Nutzer werden automatisch auf die Eat.ch Webseite weitergeleitet, während die Eat.ch App ein automatisches Update verlangt. (pd/wid)