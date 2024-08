Spool: Ein beerenstarkes Sampling-Erlebnis

Publiziert am 28.08.2024

Ricola präsentiert ihre neue Geschmacksrichtung Himbeere-Melisse mit einer Sampling-Kampagne. In Zusammenarbeit mit der Promotionsagentur Spool wird die Produktneuheit schweizweit an Bahnhöfen vorgestellt, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Die fruchtige Süsse der Himbeere und die erfrischende Note der Melisse würden in dem neuen Ricola-Bonbon zu einem genussvollen Geschmackserlebnis verschmelzen, heisst es. Die Kampagne setze auf ein multisensorisches Erlebnis, um dieses Geschmackserlebnis zu verstärken und hervorzuheben: Neben dem Sampling der neuen Himbeere-Melisse-Bonbons werden die Verteilflächen laut Mitteilung mit einem «authentischen Himbeerduft» besprüht. Diese zusätzliche Komponente lasse die Passanten «in eine fruchtige Atmosphäre eintauchen».

Bis Anfang September sind die Spool-Promotorinnen und -Promotoren an den grössten Schweizer Bahnhöfen anzutreffen, wo sie die neue Ricola-Kreation präsentieren. (pd/cbe)