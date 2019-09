USP Partner: Ein Beitrag für mehr Nachhaltigkeit

Valser stellt als erstes Schweizer Mineralwasser auf 100 Prozent rezykliertes PET für seine Flaschen um und schliesst dadurch den Flaschenkreislauf komplett, wie es in einer Mitteilung heisst. USP erarbeitete für die Lancierungskampagne der Verpackungsinnovation eine Roadshow in den fünf grössten Städten – unter anderem auf dem Bundesplatz in Bern und dem Barfüsserplatz in Basel.

Im Zentrum der zweistufigen Aktivierung stand eine vier Meter hohe Originalnachbildung der Valser-Flasche, welche vollumfänglich aus nachhaltigen oder wiederverwendbaren Materialien produziert wurde. Die gesamte Roadshow wurde zudem klimaneutral zertifiziert. Herr und Frau Schweizer wurden durch diese nicht übersehbare Recycling-Station dazu aufgerufen, ihre alten PET-Flaschen in das überdimensionale Replikat einzuwerfen, damit diese anschliessend vollumfänglich rezykliert werden können und als neue, alte «rPET-Flaschen» für Valser wieder auf dem Markt erscheinen – ganz nach dem Motto: «Schön di wieder z’gseh».

Die zweistufige Live-Marketing-Aktivität wurde durch eine passende Rabattaktion abgerundet, bei der die Konsumenten bei Abgabe ihrer PET-Flasche einen 2-für-1-Gutschein für ihre nächste Valser-Flasche erhielten, welchen sie schweizweit in jeder Coop-Filiale einlösen konnten. Rund um die Aktivierung sorgte das USP-Promotorenteam ausserdem dafür, dass sich die Konsumenten ausreichend über die Themen Recycling und rPET informieren konnten.

Für Valser übernahm USP Partner die gesamte Konzeption der Aktivität inklusive Planung, Kreation und Realisation des vier Meter hohen Replikats der Valser-Flasche. (pd/cbe)