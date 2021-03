«Uszit» ist ein neues Bier auf dem Schweizer Markt, das einen Unterschied machen will, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Nach dem Motto «Nur ein Bier. Aber ein Besseres.» steht «Uszit» für Auszeit und für den Schutz der Schweizer Wälder.







Fünf Rappen des Dosen-Verkaufspreises werden an verschiedene Waldprojekte gespendet, «da der Wald zu den beliebten Naherholungsgebieten der Schweizerinnen und Schweizer gehört», so die Mitteilung. Das Hauptprojekt ist der vom WWF Schweiz und der Luzerner Dienststelle für Landwirtschaft und Wald (lawa) organisierte «Wald der Zukunft». Damit sind acht Waldstücke an fünf Orten im Kanton Luzern gemeint, wo in den letzten Jahren Schadenflächen entstanden sind.

«Der Wald ist ein wertvoller Lebensraum und Rückzugsort für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Er reinigt unser Trinkwasser, produziert den nachhaltigen Rohstoff Holz und bindet CO2», lässt sich Adrian Kempf, Leiter Waldregion Mittelland bei der lawa, zitieren. (pd/lol)