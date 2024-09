Crafft | SDA-AWP Multimedia: Ein Check soll Klarheit bringen

Publiziert am 18.09.2024

Kundenzentrierung ist der Schlüssel zum Erfolg. Darin sind sich alle Unternehmen einig. «Wenn wir Corporate-Websites anschauen, zeigt sich jedoch meist ein anderes Bild», wird Michael Rütti, Inhaber der Digitalagentur Crafft, in einer Mitteilung zitiert. «Viele Unternehmen bilden in erster Linie ihre Organisationsstruktur ab. Das interessiert die Kundschaft aber herzlich wenig und ist auch nicht verkaufsfördernd.»

Gemeinsam mit der Content-Marketing-Agentur SDA-AWP Multimedia nimmt Crafft Webauftritte von KMU unter die Lupe. Die beiden Agenturen aus Zürich analysieren Informationsarchitektur, SEO, Webdesign und Branding, aber auch die Qualität von Content und UX-Writing. Die Kompetenzen der beiden Agenturen ergänzen sich laut Communiqué komplementär: «Crafft versteht sich auf Technologie und Design und wir wissen, was attraktiven Content und nutzerfreundliche Texte auszeichnet», sagt Thomas Peterhans, Leiter von SDA-AWP Multimedia.

Nach erfolgreichen Pilotprojekten haben Crafft und SDA-AWP Multimedia eine strategische Partnerschaft beschlossen, um Firmen bei der Weiterentwicklung von Websites, E-Commerce- und Service-Portalen zu begleiten. «Unsere Agenturen teilen das Gespür dafür, wie Zielgruppen ticken und was eine optimale Customer Journey ausmacht», sagt Thomas Peterhans.

Mit Datenanalysen zu messbaren Erfolgen

Beim Customer Centricity Check verlässt man sich jedoch nicht auf das Bauchgefühl, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Datenanalysen und Benchmark-Vergleiche sollen die Fakten auf den Tisch bringen. Darauf aufbauend zeigen Crafft und SDA-AWP Multimedia mit einem Prototyp, wie die Website konsequenter als Verkaufskanal genutzt werden kann, wie der Webshop besser performen könnte oder wie sich digitale Services über eine Kundenplattform besser verkaufen lassen.

Beim Prototyping setzen die beiden Agenturen auf frische Ideen: «B2C-Webshops haben vorgemacht, wie man Kundenbedürfnisse auf neue Art adressiert. Wir versuchen die Erfolgsrezepte von Galaxus, Zalando und Co auf B2B zu übertragen», so Michael Rütti von Crafft. Ist das Unternehmen überzeugt, geht es an die Umsetzung. Darauf wird der Webauftritt mit konsequentem Monitoring laufend optimiert. «Unser Kundenversprechen ist der messbare Erfolg», sagt Rütti. «Erst wenn sich die Veränderungen im Umsatz spiegeln, haben wir unser Ziel erreicht.» (pd/cbe)