BLS: Ein Hockey-Zug für die ganze Region

Als die BLS vor fünf Jahren einen Zug in den Farben des Schlittschuchlubs Bern vorstellten, fanden das nicht alle eine gute Idee. Besonders in Biel stiess die Partnerschaft des Transportunternehmens mit dem Verein aus der Hauptstadt keine gute Idee, zumal auch in Biel auf höchstem Niveau Eishockey gespielt wird. «Mit diesem Zug soll, respektive muss ich fahren? Sorry, liebe BLS, aber das geht überhaupt nicht!», schrieb damals Biels Stadtpräsident Erich Fehr auf Twitter und Facebook. Die BLS reagierten auf die Kritik mit dem Verweis auf die langjährige Partnerschaft mit dem SCB. Zur Zeit seien keine Zusammenarbeit mit anderen Hockey-Clubs vorgesehen, hiess es damals.

«Uns gelingt es, vier Clubs zu vereinen»

Fünf Jahre später sieht es anders aus. Wie die BLS am Montag Bekanntgaben, wird ab November ein Zug verkehren, der die Logos aller vier National-League-Vereine trägt aus dem Einzugsgebiet des Bahnunternehmens. «Dieser Zug und diese Partnerschaft zeigen wunderbar, wofür die BLS steht – als verantwortungsvolles, regional verankertes Unternehmen gelingt es uns jetzt sogar, vier Clubs, die sich auf dem Eis knallharte Fights liefern, zu vereinen», lässt sich BLS-CEO Daniel Schafer in einer Medienmitteilung zitieren. Die BLS und die Vereine verfolgten mit der Partnerschaft auch das Ziel, dass die Hockey-Fans vermehrt mit dem ÖV an die Spiele reisen, heisst es weiter. (pd/nil)