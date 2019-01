Mit dem E-Tron steigt Audi in die vollelektronisch angetriebenen Fahrzeuge ein. Den Start macht der Audi E-Tron Quattro, zu einem späteren Zeitpunkt gefolgt vom Audi E-Tron Sportback. Zum Launch des ersten Elektroautos wurde der potenzielle Kunde und seine Fragen zum Thema E-Mobilität in den Mittelpunkt gestellt, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei werde der Interessent nur mit für ihn relevanten Informationen entlang der gesamten Customer Journey versorgt. Das Herzstück bildet dabei der Audi E-Hub, eine Informationsplattform rund um das Thema E-Mobilität.

«Ziel des E-Hub ist es, umfassend über das Thema Elektromobilität zu informieren», wird Olivier Pasche, Teamleader Marketing Communication Audi, in der Mitteilung zitiert. «Hier begrenzen wir uns nicht nur auf das Thema Auto, sondern publizieren laufend relevante Artikel über E-Mobilität, Reichweite und Nachhaltigkeit. Wir haben die Themen 100 Prozent aus den Bedürfnissen der Konsumenten abgeleitet.»

«Diverse digitale Massnahmen wie Content, Social Media Ads, programmatische massgeschneiderte Display Ads, Native Ads sowie progressive und überraschend gestaltete Search-Anzeigen wecken das Interesse und leiten den Interessenten auf den E-Hub», so Annunziata Passarello, Digital Lead MediaCom Switzerland.

Nach der Anmeldung zum Newsletter erhält der User personalisierte Updates zum E-tron und dem E-Hub. Die Inhalte – wie Interviews, Reportagen, Bilder, Infografiken oder Videos – werden vom Ringier Brand Studio konzipiert und journalistisch umgesetzt. Die Y&R Group Switzerland hat eine Kampagne entwickelt, die sowohl über On- als auch Offline-Medien Traffic auf den E-Hub leitet.

«Mit dem E-Hub werden Inhalte konsequent ins Zentrum gestellt. Dieser erzählerische Ansatz schafft für die User Mehrwert und Unterhaltung, schafft Bekanntheit für den Audi E-Tron und sensibilisiert für den gesamten Themenkomplex E-Mobilität», so Fabian Zürcher, Head of Brand Studio. «Die ausserordentlich hohe Verweildauer zeigt, dass Inhalte und Umsetzung funktionieren.»

Verantwortlich bei Audi: Livio Piatti (Head of Marketing), Olivier Pasche (Teamleader Marketing Communication), Corinne Grollmuss (Marketing Communication Manager), Franziska Schmidt (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei der MediaCom: Andreas J. Bartneck (Projekleiter) Annunziata Passarello (Digital Lead), Dominik Mönnighoff (Senior Digital Communication Planner), David Burow (Senior Communication Planner), Tobias Kober (Chief Digital Officer), Ahmad Hoteit (Client Service Director), Minh Vuong (Communications Planning Manager); verantwortlich bei Ringier Brand Studio: Fabian Zürcher (Head of Brand Studio), Adrian Schulthess (Content Engineer), Benjamin Rüegg (Web-Entwicklung), Mathieu Gilliand (Head of Creative Video), Christof Kalt (Photo Editor); verantwortlich bei Swiss Online Publishing: Myriam Blal (Beratung & Projektleitung), Nicoletta Wartmann, Heike Gross (Social Media Content Creation), Elena Fiorenza (Content Publishing), Adrian Schedle (Nurturing Execution), Julian Schweizer (Social Media & Nurturing Strategie); verantwortlich bei Y&R Wunderman: Swen Morath (Chief Creative Officer), Valeska Kraus, Sandro Tschuor, Mark Soukup, Sonja Bernardi, Pirmin Wyss (Strategie), Andrei Vid (AD), Diana Zberg (Grafik), Winfried Schneider (Text), Rafael Tucev, Marlon Perini (Programmierung). (pd/cbe)