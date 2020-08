Kunden der WIR Bank Genossenschaft tanken künftig bei den günstigen Tankstellen von Ruedi Rüssel und Miniprix mit einem WIR-Anteil von 20 Rappen pro Liter Benzin nochmals günstiger. Damit wir die Alltagstauglichkeit der weltweit grössten Komplementärwährung unterstrichen, heisst es in einer Mitteilung.

Für die Kommunikation der neuen Möglichkeit, WIR einzusetzen, hat die WIR Bank Genossenschaft die Agentur am Flughafen an Bord geholt. Das nach Benzin duftende Mailing wurde an rund 40'000 Empfängerinnen und Empfänger verschickt, mit der Aufforderung eine Moveri-Tankkarte zu beantragen, um ab sofort an über 330 Tankstellen schweizweit günstiger mit WIR zu tanken. Das Mailing sei mit Duftlack ausgestattet, heisst es bei der Agentur am Flughafen auf Anfrage. Werde neben dem Tankdeckel gerubbelt, könne man Benzin riechen.

Verantwortlich bei der Wir Bank Genossenschaft, Basel: Reto Brotschi (Leiter Marketing), Jonas Kiefer (Leiter Vermarktung), Peter Bellakovics (Kampagnen Manager); verantwortlich bei der Agentur am Flughafen, Altenrhein: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Creative Direction), Ketil Eggum (Art Direction), Miriam Egli (Beratung/Text). (pd/cbe)