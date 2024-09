Roger Federer: Ein Marketingmagnet für Marken

Jung von Matt Limmat

Von der Vielfalt möglicher Lebenswege

Von der Vielfalt möglicher Lebenswege

Am Donnerstag ist ein kleines Publikum in Zürich in den Genuss einer Kunstinszenierung mit Nemo gekommen.

Am Donnerstag ist ein kleines Publikum im Zürcher Schiffbau in den Genuss einer Kunstinszenierung mit Nemo gekommen. Die Agentur hat für PostFinance und Yuh die Vielfalt heutiger Lebensperspektiven inmitten von kunst- und klangvollen Kulissen dargestellt.