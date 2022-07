Farner: Ein Schlaflied, das die Meere schützen soll

«Dream the Ocean Clean» ist ein Schlaflied auf Spotify. Der Song ist aus Klängen des Ozeans komponiert. Und das aus einem guten Grund: die Meeresgeräusche erinnern an das Blubbern und Rauschen im Mutterleib und helfen Babys so beim Ein- und Durchschlafen., wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Lied soll nicht nur für mehr Nachtruhe bei frischgebackenen Eltern sorgen, sondern auch dafür, dass die Ozeane geschützt werden – denn das Künstlerhonorar für jeden Stream wird direkt in Projekte zum Schutz der Weltmeere investiert. So hilft man sich gegenseitig, heisst es weiter: Das Meer hilft unseren Jüngsten beim Einschlafen und gleichzeitig helfen diese - durch das Hören des Songs - den Meeren zu überleben.

Und um möglichst erfolgreich Spenden zusammeln, ist der Track so komponiert, dass er ohne Unterbruch in Endlosschleife abgespielt werden kann. Der Song wurde realisiert durch eine Kooperation des weltberühmten isländische Pianisten Ólafur Arnalds und dem preisgekrönten Schweizer Filmkomponisten - Trio Diego Baldenweg mit Nora Baldenweg und Lionel Baldenweg.

«Die Herausforderungen im Meeresschutz sind gross. Es braucht dringend neue Ansätze, um künftige Generationen für diesen einzigartigen Lebensraum zu begeistern», sagt Fabienne McLellan, die seit Anfang 2022 die Geschäfte der Meeresschutzorganisation führt.

Die Kampagne «Dream the Ocean Clean» ist ein solcher, kreativer Weg. In Zusammenarbeit mit der Agentur Farner in Zürich entstand so die Idee für diese innovative Art des Fundraisings. Die Idee gefiel so gut, das Meta sie letztes Jahr in einem Kreativwettwerb mit dem ersten Platz ausgezeichnet hat und so den Grundstein für dessen Realisierung legte.

Eine begleitende Kampagne läuft derzeit auf Instagram und Facebook. Mit «Dream the Ocean clean» möchte die NGO Ocean Care Menschen auf kreative Weise erreichen und zum Spenden motivieren. Die gewonnen Spendengelder werden zu 100 Prozent in dringende Schutzprojekte investiert.

Begleitend zur Kampagne wurde gemeinsam mit dem Regisseur und Director of Photography Joel Cartier, der sich mit seiner Arbeit regelmässig für den Schutz unseres Planeten einsetzt, eigens ein Kampagnenfilm gedreht.

