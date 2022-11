Die beiden Bergbahnunternehmen Arosa Bergbahnen AG (ABB AG) und Lenzerheide Bergbahnen AG (LBB AG) und die Bündner Skimanufaktur Anavon präsentieren zusammen den neuen «Arosa Lenzerheide»-Ski, ein Novum in der Branche. Die beiden Bergbahnunternehmen sind begeistert: «Anavon als Skimanufaktur, die in Graubünden zu Hause ist und wie wir stark auf Regionalität setzt, passt perfekt zu uns», sagt Stefan Reichmuth, Leiter Marketing, laut einer Mitteilung und ergänzt: «Der ‹Arosa Lenzerheide›-Ski ist eine unkonventionelle Marketingidee, mit der wir die Marke ‹Arosa Lenzerheide› nach aussen tragen und unsere Fans begeistern können.»

Ein Ski für alle «Arosa Lenzerheide»-Fans



Den «Arosa Lenzerheide»-Ski gibt es in drei Längen mit unterschiedlichen Radien. Es ist ein Alpin-Ski, der durch sein spritziges Kurvenverhalten bei gleichzeitiger Laufruhe überzeuge, wie es in der Mitteilung heisst. Die Holz-Kernkonstruktion sorge für präzises Einlenkverhalten und aussergewöhnlichen Kantengriff. Der Ski sei sowohl für sportlich-ambitionierte Fahrerinnen als auch Allrounder geeignet. Mit seinem Farbverlauf von blau in rot respektive rot in blau sowie den aufgedruckten Buchstaben A und L ist der Ski unverwechselbar für das Skigebiet Arosa Lenzerheide designt. «Arosa Lenzerheide»-Fans erhalten den Ski in Lenzerheide bei Alexander Sport und Ochsner by Blaesi sowie im Anavon-Onlineshop unter anavon-ski.com.

Blau und Rot wohin man sieht



Während in der Vorjahreskampagne des Skigebiets Arosa Lenzerheide die Differenzen von Arosa und Lenzerheide aufgegriffen wurden, steht dieses Jahr die Gemeinsamkeit – das gemeinsame Skigebiet, das die beiden Ferienregionen verbindet – im Fokus.



Der unveränderte Slogan «Zwei Herzen, ein Skigebiet» drücke nämlich genau das aus: die Eigenheiten der Einzelnen, aber auch die Attraktivität, Grösse und Vielfältigkeit des Ganzen.

Im neuen Werbefilm zeige sich das Skigebiet Arosa Lenzerheide laut Mitteilung von seiner besten Seite – während der frühen Morgen- und späten Abendstunden. Die eingefangene Stimmung widerspiegele die Primärfarben des Skigebiets, das Blau von Arosa und das Rot von Lenzerheide. Und immer mit auf dem Bild ist der neue «Arosa Lenzerheide»-Ski.

Im Rahmen der Kampagne wurde mit Anavon, Creative Intelligence Society AG (Idee und Konzept), Matto Grosso (Filmproduktion) und Farner Consulting AG (Media) zusammengearbeitet. (pd/mj)