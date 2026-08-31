Publiziert am 31.08.2026

Die meisten Auszeichnungen des Abends gingen an die Zürcher Agentur Bühler & Bühler: 14 der insgesamt 61 vergebenen Trophäen, darunter zwei der drei Branchenpreise – mit der Kampagne «Das Netz der Schweiz» für Swisscom in der Kategorie Kommunikations- und Informationstechnologie sowie mit der Eigenkampagne «Bühler & Essenz» in der Kategorie Eigenwerbung. Letztere holt zusätzlich Gold in der Kategorie Mailing 3D.

Die drei Branchenpreise gingen zweimal an Bühler & Bühler und einmal an WWP Weirather-Wenzel & Partner. Von den sechs Auszeichnungen in Gold entfielen zwei auf thjnk Zürich, während Bühler & Bühler, INGO Zürich, UBS Switzerland und Agentur am Flughafen je einmal Gold gewannen.

Nach Bühler & Bühler folgt Ingo Zürich mit zehn Auszeichnungen, unter anderem Gold für die Employer-Branding-Kampagne «micasa change story». Weitere Agenturen mit mehreren Preisen sind Inhalt und Form Creative Agency, Saatchi & Saatchi Switzerland sowie TBWA Switzerland.

Den dritten Branchenpreis holt WWP Weirather-Wenzel & Partner für die Kampagne «UBS × SwissSkills – Activate your superpower!» im Auftrag von UBS Switzerland. Als Auftraggeberin erhielt UBS Switzerland an diesem Abend insgesamt zehn Auszeichnungen. Hier die Liste mit allen Preisträgern. (pd/nil)