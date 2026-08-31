31.08.2026

SDV Award 2026

Eine Agentur gewinnt zweimal den Branchenpreis

Der SDV Schweizer Dialogmarketingverband hat am 27. August im Plaza Klub Zürich die diesjährigen Sieger seines Dialogmarketing-Preises gekürt und dabei drei Branchenpreise, sechs Mal Gold, 18 Mal Silber sowie 20 Mal Bronze vergeben.
Publiziert am 31.08.2026

Die meisten Auszeichnungen des Abends gingen an die Zürcher Agentur Bühler & Bühler: 14 der insgesamt 61 vergebenen Trophäen, darunter zwei der drei Branchenpreise – mit der Kampagne «Das Netz der Schweiz» für Swisscom in der Kategorie Kommunikations- und Informationstechnologie sowie mit der Eigenkampagne «Bühler & Essenz» in der Kategorie Eigenwerbung. Letztere holt zusätzlich Gold in der Kategorie Mailing 3D.

Die drei Branchenpreise gingen zweimal an Bühler & Bühler und einmal an WWP Weirather-Wenzel & Partner. Von den sechs Auszeichnungen in Gold entfielen zwei auf thjnk Zürich, während Bühler & Bühler, INGO Zürich, UBS Switzerland und Agentur am Flughafen je einmal Gold gewannen.

Nach Bühler & Bühler folgt Ingo Zürich mit zehn Auszeichnungen, unter anderem Gold für die Employer-Branding-Kampagne «micasa change story». Weitere Agenturen mit mehreren Preisen sind Inhalt und Form Creative Agency, Saatchi & Saatchi Switzerland sowie TBWA Switzerland.

Den dritten Branchenpreis holt WWP Weirather-Wenzel & Partner für die Kampagne «UBS × SwissSkills – Activate your superpower!» im Auftrag von UBS Switzerland. Als Auftraggeberin erhielt UBS Switzerland an diesem Abend insgesamt zehn Auszeichnungen. Hier die Liste mit allen Preisträgern. (pd/nil)


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