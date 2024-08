Publiziert am 13.08.2024

Inspiriert von «Besties» – oder Freundschaften – auf der ganzen Welt, bringen Coca-Cola und Oreo ein gemeinsames Produkt auf den Markt. Die neuste Geschmacksrichtung von Coca-Cola Creations soll besondere Erlebnisse bieten, um Freundschaften zu feiern, heisst es in der Mitteilung. Das Getränk ist ab dem 4. September in der Schweiz erhältlich.



Die Coca-Cola Creations Oreo Zero Sugar Limited Edition besticht durch ihr schlankes, schwarz-weisses Verpackungsdesign mit der charakteristischen Oreo-Prägung und einer aus Keksen gestapelten Coca-Cola Flasche.





Eine Kooperation mit Spotify ermöglicht es Konsumentinnen und Konsumenten über den Streamingdienst bestehende Freundschaften noch weiter zu stärken. Durch das Scannen von Coca-Cola und Oreo-Produkten können Konsumentinnen und Konsumenten den «Bestie Mode» aktivieren und mittels weniger Fragen nach dem Lieblingslied oder dem Lieblingsgenre eine gemeinsame «Bestie & Me»-Playlist erstellen lassen. So entsteht eine Reihe an Liedern, die den Soundtrack für kommende gemeinsame Unternehmungen liefert.



Eine dieser gemeinsamen Aktivitäten feiern unter anderem Luca Hänni und Chiara Castelli: Getreu dem Motto «Besties» haben der Sänger und die Sängerin einen gemeinsamen Song aufgenommen. Auch bekannte Influencer wie Kevin Lütolf sowie die Schweizer Fussballspielerin Alayah Pilgrim zelebrieren die Kraft der Freundschaft. Am exklusiven Black & White Event im September in Zürich wird das Thema «Besties» in festlichem Rahmen weiter gefeiert.

Coca-Cola Creations Oreo Zero Sugar Limited Edition ist ab September in der Schweiz bei Coop, Spar, Manor und Brack.ch erhältlich. (pd)