Für die Ausstellung «Blickwechse 2023l» haben sich die Lernenden der Fachklasse Grafik mit dem Thema «Energie» und dem Medium Plakat auseinandergesetzt. Dazu sind elf Arbeiten mit den unterschiedlichsten Sichtweisen zum Thema Energie entstanden. Seit dem 27. Januar 2023 ist die Ausstellung eröffnet und kann in Luzern auf der Piazza vor der Luzerner Kantonalbank besucht werden. Damit geht die Kooperation mit Clear Channel bereits in die dritte Runde.

In einem Video erklärt die Lernende Aleksandra, was hinter ihrem Plakat zum Thema Energie steckt. Ihr war es zum Beispiel wichtig, das dieses ohne Typografie auskommt und so in allen Sprachen verstanden wird.

«Das globale Energienetz ist im Fokus des Weltspiels. Wie eine Garagenband, die eine komplexe Partitur spielt. Ein schriller Ton irgendwo in Asien: ein Stadion wurde mit einem Budget von über 400 Millionen Dollar erbaut, das nach einem zweiwöchigen Solo wieder klanglos verstummt, weil es für die Weiternutzung kein getaktetes Konzept gibt», so Martin Woodtli, Dozent Fachklasse Grafik.

Die Plakate werden vom 27. Januar bis 6. Februar 2023 auf der Piazza vor der Luzerner Kantonalbank gezeigt. (pd/mj)