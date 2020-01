Mit den «TCS Benefits» bietet der Touring Club Schweiz den Mitgliedern zahlreiche Vergünstigungen bei über 320 Partnern weltweit. Wirz Activation wurde beauftragt, dieses Vorteilsprogramm bei den bestehenden Mitgliedern noch besser bekannt zu machen. Dafür entwickelte die Agentur ein Mailing mit einer Falztechnik, bei der das Versandkuvert und der personalisierte Brief aus einem Stück gefertigt sind, heisst es in einer Mitteilung. Dies sorge gleichermassen für einen Hingucker wie für eine optimale Leseführung.

Wird das Kuvert geöffnet, sehen die Leser zunächst einmal nichts ausser einer kleinen Lasche mit der Aufforderung, daran zu ziehen. Tut der Adressat dies, entfaltet sich der Brief, der so eine deutliche bessere Wirkung erzielt als ein konventioneller Brief. Dies sei ein interaktives Gamification-Element bei einem ansonsten extrem preiswert zu produzierenden Mailing. (pd/wid)