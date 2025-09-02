Adveritas: Eine Fusion im eigenen Haus

Publiziert am 02.09.2025

Die beiden Unternehmen arbeiteten schon bisher unter dem gleichen Dach im bernischen Belp. Sie gehören zu den Geschäftstätigkeiten von Verleger Christof Ramseier, der auch den Berner Landboten herausgibt.

Durch die Fusion entsteht eine Full-Service-Marketingagentur, die Konzeption, Kreation, Werbung und IT-Dienstleistungen anbietet, teilt Adveritas mit.

«Mit der Integration des Grelldenker-Teams bauen wir unsere digitalen Kompetenzen massiv aus», wird Adveritas-CEO Debbie Ramseier in einer Medienmitteilung zitiert. Das Unternehmen setzt künftig verstärkt auf crossmediale Kampagnen und dabei Print- und Online-Expertise kombinieren.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration von KI-Technologien in Content-Produktion und Marketingprozesse. Damit will sich Adveritas als Innovationstreiber im Schweizer Marketingmarkt positionieren. (pd/nil)