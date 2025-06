Der Berner Landbote und seine Schwesterpublikation, der Anzeiger Region Bern, befinden sich seit einiger Zeit in finanziellen Schwierigkeiten. Letzten September drohte der Konkurs. 400'000 Franken mussten zusammenkommen, um die Titel zu retten (persoenlich.com berichtete). Seit Oktober ist der Anzeiger auf eine reine Onlineversion reduziert. Neue Artikel erscheinen nur unregelmässig, wie ein Blick auf der Webseite zeigt.

Nun plant die Scribentes Media, die beide Titel herausgibt, für den Landboten einen Trägerverein zu gründen. Der Schritt soll diesen Sommer noch erfolgen, wie es in einem Brief an die Leserschaft heisst, welcher der aktuellen Ausgabe der Zeitung beigelegt war.

«Wir führen viele Gespräche»

Der Verein soll für jene Unterstützung besorgt sein, die nicht durch Inserate, Abonnemente und Gönnerbeiträge gedeckt werden können, heisst es im Brief. Wie hoch dieser Anteil ist, ist noch nicht klar. «Details zum Aufbau der Finanzierung kann ich aktuell nicht geben, da wir an der Umsetzung sind und viele Gespräche führen», schreibt Verleger Christof Ramseier auf Anfrage. Kontaktiert werden Stiftungen, Gemeinden un Institutionen, wie im Brief zu lesen ist.

In einem Interview gegenüber seiner eigenen Publikation sagt der Verleger, dass die Inserate-Einnahmen 350'000 Franken der rund 800'000 Franken Aufwand abdeckt. Der Rest müsse durch Abonnements, Gönnern und anderen Beiträgen finanzieren werden.

Auch für den Anzeiger wird eine Lösung gesucht

Die Schwesterpublikation, Berner Anzeiger, soll nicht durch den Trägerverein unterstützt werden.«Wir haben uns auf den Berner Landboten konzertiert, damit wir im schlimmsten Fall nicht beide Medien verlieren», fügt Ramseier gegenüber persoenlich.com hinzu. Zur Frage, wie es mit dem Anzeiger weitergehen soll, antwortet Ramseier bloss: Eine Lösung werde nach wie vor gesucht.