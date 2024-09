Publiziert am 16.09.2024

Coltène ist in der Zahnmedizin tätig. Mit der neuen Brilliant Lumina Linie will das Unternehmen den immer grösser werdenden Markt der Zahnaufhellungen erobern. Das Produkt ist eine Lizenzübernahme des Schweizer Start-ups Alpine White, heisst es in einer Mitteilung. Brilliant Lumina hat den Vorteil, dass es nicht auf Wasserstoffperoxid aufgebaut ist. Denn dieser Inhaltsstoff wird demnächst weltweit verboten.

Ein grosser Player wie Coltène hat nicht die Kraft hat ein solches Produkt europaweit gleichzeitig auszurollen. Deshalb wird der Start in Etappen erfolgen. Brilliant Lumina ist die erste Coltène Produktelinie, die auch im Publikumsmarkt relevant ist. Ammarkt hat eine Kampagne entwickelt, die sowohl für das Fachpublikum wie auch für die Endkonsumenten funktioniert.

Regionale Unterschiede

Unter einem strahlend weissen Lächeln versteht man nicht überall auf der Welt dasselbe. Ein gleissendes Hollywood-Lächeln, mit dem man in den USA punkten kann, wird in Europa oft als übertrieben wahrgenommen. Diese regionalen Unterschiede lassen sich mit der Werbetoolbox, die Ammarkt für Coltène aufgebaut hat, exakt abbilden. Eine Auswahl von Sujets kann je nach Land angepasst werden. So ist gewährleistet, dass weltweit ein konsistenter Auftritt für Brilliant Lumina erreicht werden kann, aber auf lokale Bedürfnisse Rücksicht genommen werden kann.

Ammarkt holte sich mit Publicis Media einen Partner an die Seite, der aus der Schweiz heraus alle Länder, in denen Brilliant Lumina auf den Markt mit einer effizienten Kampagne bedienen konnte. (pd/spo)