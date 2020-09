Serviceplan Suisse: Eine Nacht auf einem Mini-Dach

Mini und Serviceplan Suisse lancieren den neuen Mini Countryman mit einer «abenteuerlichen Aktion in den Schweizer Bergen», wie es in einer Mitteilung heisst. Es war alles ein bisschen anders diesen Sommer: Noch nie wollten so viele Schweizerinnen und Schweizer ihre Sommerferien in den Bergen verbringen. Dementsprechend schwierig gestaltete sich die Suche nach einer passenden Unterkunft.

Genau das haben Mini und Serviceplan Suisse genutzt, um den neuen Mini Countryman – den Abenteurer unter den MINIs – ungewöhnlich zu lancieren: An zwei exklusiven Standorten im Wallis und Tessin wurden Übernachtungen im Zelt auf dem Dach eines Mini Countryman angeboten. Weit weg vom Massentourismus. Interessierte konnten sich online auf 20 Minuten bewerben und erhielten mit etwas Glück den Zuschlag.

In der Übernachtung inbegriffen waren auch die abenteuerliche Hin- und Rückfahrt im neuen Auto, ausgehend von einem Mini-Händler in der Nähe der Gewinner. Die Gewinner erwartete nicht nur eine Nacht unter einem atemberaubenden Sternenhimmel. Sie durften sich auch über ein Adventure-Kit im Kofferraum freuen: Neben einem Spaten und einer Rolle WC-Papier enthielt es ein praktisches Sackmesser, das für jede Situation das passende Tool bereithielt.

Beworben wurde die Aktion vor allem in den sozialen Medien und in Kooperation mit 20 Minuten: Die Lifestyle-Redaktorin Meret Steger fuhr mit ihrer Begleitung für eine Nacht ins Wallis und dokumentierte ihre Sternstunden in einer unterhaltsamen Fotostory.

Verantwortlich bei Mini: Timo Di Pardo (Direktor Mini), Adrian Kwasnitza (Head Marketing Mini), Fabian Schlatter (Kommunikation Mini), Alessia Pezzini (Events & Sponsoring Mini) Verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Sidonie Bauer, Livia Küpfert (Beratung), Tizian Lienhard, Nadja Tandler, Hanning Beland (Art Direction), Peter Liptak (Text), Michael Kathe (Creative Direction), Marcin Baba (Executive Creative Direction), Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung); Thomas Buchwalder (Fotograf), Vizeum (Mediaagentur) (pd/wid)