Die neu gegründete Unit Adfact versteht sich als kompetenter Partner im Bereich Programmatic Media Buying und unterstützt Kunden bei der Entwicklung und Durchführung massgeschneiderter digitaler Werbestrategien. Geführt wird sie von Philip Zeidler, der bei Audienzz den gesamten programmatischen Bereich verantwortet, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir hören oft von Kunden, dass sie sich im Mediaeinkauf mehr Transparenz wünschen. Unser Programmatic-Buying-Angebot adressiert seit einigen Jahren genau dieses Bedürfnis. Deshalb wollen wir diesen Bereich nun deutlich ausbauen. Bei uns bekommen Kunden performanceorientiertes Programmatic Advertising, das sich auf Daten und Fakten stützt und dabei zu 100 Prozent transparent ist», wird Zeidler zitiert. Das neue Angebot werde insbesondere kleine und mittelgrosse Unternehmen ansprechen, für die Programmatic Advertising bereits ein wichtiger Bestandteil der Mediastrategie sei oder noch werde.

Bei Adfact profitieren Kunden laut Mitteilung «vom integrierten digitalen Know-how von Audienzz und den zahlreichen eigens entwickelten Tools, wobei der neue Service über die bestehende Reichweite von Audienzz hinausgeht». So könne neben einer Anbindung ans globale Programmatic-Werbenetzwerk und einem kuratierten Marktplatz mit gebündeltem Werbeinventar auch der Zugang zu den First-Party-Daten von Audienzz gewährleistet werden. Dies habe den Vorteil, dass programmatische Kampagnen besonders zielgerichtet und effektiv an eine Vielzahl unterschiedlicher Zielgruppensegmente ausgespielt werden können.

Ein direkter Zugang zur Adconsole, dem Ad-Management-Portal von Audienzz, garantiere «jederzeit vollständige Transparenz» und ermögliche Kunden, die Performance ihrer Kampagnen in Echtzeit zu überwachen. Die Brand-Safety-Technologie von Zulu5 stellt zudem sicher, dass die programmatisch eingekaufte Werbung nicht in einem potenziell markenschädlichen Umfeld ausgespielt wird, heisst es weiter.

Ursprünglich als digitale Vermarktungsgesellschaft des Unternehmens NZZ gegründet, hat sich Audienzz in den letzten Jahren laut eigenen Angaben «zu einem umfassenden Digital-Advertising-Spezialist weiterentwickelt». Als solcher habe er Kunden schon immer beim Einkauf digitaler Werbung beraten und begleitet. «Die Idee der neuen Media Buying Unit ist es, den Einkauf und die Vermarktung innerhalb von Audienzz stärker voneinander zu trennen», so Remo Baumeler, Managing Director von Audienzz. «Mit Adfact schaffen wir die notwendigen Strukturen, um die bereits vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen in Form einer eigenen Geschäftseinheit weiterzuentwickeln.» (pd/cbe)