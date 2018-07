Made Marketing / TM-I: Eine Roadshow zum Reinbeissen

Die neuen Steinofenbrote der Migros vereinen traditionelles Bäckerhandwerk mit modernsten Produktionsmethoden. Für das Marken- und Degustationserlebnis haben Jowa, TM-I und Made Marketing eine nostalgische Bäckerei inklusive Steinofen auf Tour geschickt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Steinofen ist unverwechselbarer Eyecatcher des 32 Quadratmeter grossen Standes. Er repräsentiert nicht nur die Backmethode der 13 neuen verschiedenen Sorten. Wer Mut hat, kann reinschauen, hineinfassen und sich gleich ein Degu-Steinofenbrötchen rausholen. Angenehm warm im Inneren, mit Flackerlicht und rauchendem Kamin ist der Nachbau einem echten Steinofen zum Verwechseln ähnlich.

In der Ruhezone, welche die überdurchschnittliche Teigruhezeit der Brote thematisch aufnimmt, können Besuchenden auf Hockern kurz innehalten, sich vom hektischen Betrieb der Bahnhöfe zurückziehen und einen Moment der Ruhe geniessen. Am Stand können vier verschiedene Steinofenbrote degustiert werden.

Wer sich mit ihren Inhaltsstoffen auseinandersetzen will, tut dies anhand der ausgestellten Ingredienzen. Alle Brote enthalten ausschliesslich natürliche Zutaten wie Mehl, Wasser, Hefe, Salz und viel, viel Zeit. Da auf Eier und Milch verzichtet wird, sind die Brote allesamt vegan.



Das Look-and-Feel des Standes lehnt an eine nostalgische Backstube an, welche den Spannungsbogen zwischen traditionellem Backhandwerk und modernen Methoden darstellt. Zu gewinnen gibt es ein Jahr lang gratis Brot. Die Roadshow machte Halt an den Hauptbahnhöfen in Zürich, Genf, Luzern. Die Stationen Bern und die Rigi-Bahnen in Arth-Goldau stehen im Juli noch auf dem Programm.

