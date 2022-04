Ab Montag um 20.15 Uhr startet «Magnum P.I.» als Schweizer Free-TV-Premiere auf Swiss1. Der Schnauzer ist weg, doch Thomas Magnum 2.0 ist mindestens genauso cool wie Tom Selleck damals.

Das finden auch die Macher des Schweizer Privatsenders: Das ganze Team steckt im Magnum-Fieber. So schlüpften für die Promotion des Serienstarts von den kleinsten Nachwuchs-Entertainerinnen bis hin zum Verwaltungsrat alle ins Hawaii-Hemd.

«Unser Herz schlägt für gutes Entertainment, und wir alle wollten einmal im Leben so cool wie Thomas Magnum sein. Was als flüchtige Idee entstanden ist, wurde schlussendlich zur B2B-Lancierungskampagne», wird Programmleiterin Daniela Zwahlen in einer Mitteilung zitiert.

Die Werbemittel stehen unter dem Motto «Wir sind alle etwas Magnum» und werden via B2B-Newsletter, LinkedIn und E-Mail ausgespielt. «Kunden und Geschäftspartner reagieren positiv und überrascht, einige standen gar schon für ihr eigenes Magnum-Foto bei uns im Studio vor der Kamera», so Verwaltungsrat Hardy Lussi. (pd/cbe)