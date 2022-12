Zur Weihnachtszeit füllen sich Briefkästen mit zahlreichen Grusskarten, Einladungen und Mailings. Alle kämpfen um Aufmerksamkeit, niemand will im Altpapier landen – das ist die grosse Aufgabe im Dialogmarketing. Gleichzeitig gilt es, mit Papier-Ressourcen sorgsam umzugehen. Vor allem für eine Kundin wie Swisscom, das laut Mitteilung «nachhaltigste Telco-Unternehmen der Welt».

Das Swisscom-Weihnachtsmailing an die Bestandskundschaft beinhaltee entsprechend nicht nur Promotionen, sondern «eine kleine Freude für grosse Gefühle». Das Versprechen halte die heraustrennbare Wunschbox, in der kleine Überraschungen für die Liebsten im Handumdrehen stilvoll verpackt werden können. Mitgelieferte Tipps für die Befüllung würden für Inspiration sorgen – in Form von charmanten Gedichten für die passende Weihnachtsstimmung. Das Ergebnis: «Ein nachhaltiges Akquise-Mailing, das Engagement fördert und die Botschaft über die Empfängerschaft hinaus verteilt», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

«Unser Weihnachtsmailing hat eine weiterführende Funktion dank einer greifbaren Story und einem nützlichen Goodie, das zurückbleibt. Was wir produzieren, muss einen Mehrwert für unsere Kundschaft haben und Rücksicht auf die Umwelt nehmen. Der Kreativprozess mit Bühler&Bühler war dabei sehr wertvoll und differenziert Swisscom im hybriden Dialogmarketing nachhaltig», lässt sich Alexander Möckli, Head of Campaigning bei Swisscom, in der Mitteilung zitieren.

Verantwortlich bei Swisscom: Franziska Reusser (Interaction Marketing Manager, Wireline Akquise), Anna Filippova (Interaction Marketing Manager, Wireless Akquise), Alexander Möckli (Head of Campaigning); verantwortlich bei Bühler&Bühler: Doris Bühler (Creative Direction), Lilia Veresinska, Doelkar Monkhar, (Consultant), Robin Donati (Text & Konzept), Lea Fontana (Design & Konzept), Joséphine Rohrer (Text), Salvatore Viola (Art Direction). (pd/tim)