Das Weingut Diederik ist auch in der Coronakrise für seine Kundinnen und Kunden da und hat darum auch sein Lieferangebot den Umständen angepasst. Doch wie kommuniziert man das in Zeiten am besten, in denen man nur schwierig neue Fotos und Videomaterial produzieren kann?

Zusammen mit Jung von Matt/play und dem Angebot «Stay Home Video» entstand in kürzester Zeit «ein aktueller und relevanter Werbeclip», wie es in einer Mitteilung heisst. Im Zentrum steht der Jahrgangswein «Plan B», der im Frostjahr 2017 entstand – und dessen Name aktueller ist denn je. Managing Director Michael Kindermanns filmte in seinem Home Studio also neues Videomaterial des Jahrgangweins, das in den Home Edit Studios von Valentina Buoli (Editor) und Matthias Fasnacht (Managing Director) editiert und fertig gestellt wurde.

Der Spot wird vom Weingut Diederik auf Social Media und in der Kundenkommunikation (Newsletter, Website) eingesetzt.

«Als kreativer und produktiver Kopf, ist man ständig am Grübeln, was man in der jetzigen Situation für seine Kunden machen kann», wird Kindermann in der Mitteilung zitiert . «Wir sind ein strategisch beratendes und innovatives Unternehmen, das neben allen bewährten Remote-Produktionstools auch über eigenes Filmequipment und das nötige Know-how verfügt, um customized Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Auf Basis dieser Erfahrung kam uns die Idee der ‹Stay Home Videos›.»

Die Videomarketing-Agentur Jung von Matt/play biete mit «Stay Home Video» ein attraktives Videoangebot, mit dem Auftraggeber schnell und unkomplizierte Videoprodukte erhalten würden. Das Angebot basiert auf einem klaren Leistungsumfang mit transparenten Prozessen und einer attraktiven Preisstruktur, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Clou: Alle Arbeitsschritte können separat von den Mitarbeitenden von Jung von Matt/play ausgeführt werden – Social Distancing wird vollständig gewahrt. Das Angebot kann für animierte Videos als auch für Life-Action-Produkte eingesetzt werden.

Erst kürzlich stellte Jung von Matt/play auch ein Videorecycling-Angebot vor. Dabei werden aus bestehendem Videomaterial «relevante und brandaktuelle Awareness-Movies» produziert (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)