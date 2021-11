E-Com Report: Einkaufen im Laden immer noch am beliebtesten

Promarca

Das sind die Gewinner der Innovation Awards

Nestlé sichert sich den Titel «Explorer of the Year», «Star of the Year» ist ein Magnum-Glace von Unilever.

