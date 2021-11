Migros: Einkaufsapp SubitoGo wird schweizweit eingeführt

Jetzt können Kundinnen und Kunden Produkte mit der Migros-App auf dem Smartphone scannen, bezahlen und den Laden direkt wieder verlassen. Mit SubitoGo führt die Migros eine neue Möglichkeit des Einkaufens im Laden ein, heisst es in einer Mitteilung. Nach einer erfolgreichen Testphase in über 80 Filialen werde der Dienst nun ab November schrittweise schweizweit eingeführt. Bis im Frühjahr 2022 werden alle zehn Genossenschaften der Migros SubitoGo anbieten.

Kundinnen und Kunden können jederzeit in der Migros-App und auf der Migros-Webseite schauen, in welchen Filialen sie den Dienst bereits nutzen können. Da die Benutzerinnen und Benutzer mit dem eigenen Cumulus-Konto verbinden, können sie beim Einkauf auch gleich sämtliche Cumulus-Bons und -Coupons direkt einlösen. Auch Geschenkgutscheine können hinterlegt werden. Die App bietet die Möglichkeit, eine digitale Einkaufsliste zu führen, welche sich in der Familie teilen lässt. (pd/wid)