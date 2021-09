Kingfluencers: Eistee macht eigenen TikTok-Song

Auf TikTok werden die Videos der Content Creators gewöhnlich «quick and dirty» mit dem Smartphone aufgenommen. Kingfluencers, die Schweizer Full-Service-Agentur im Bereich Social Influence Marketing, hat für Volvic nun den ersten Schweizer Musikvideo-Clip spezifisch für TikTok kreiert und gemeinsam mit Hunter Films produziert. Mit zugeschnittenen Rap-Lyrics und einem Line-up von Schweizer TikTok-Stars wird ein Brand das erste Mal für eine junge Zielgruppe via TikTok über einen eigenen Song inszeniert.

«Wenn Rapper in unserem Nachbarland Eistee produzieren können, warum sollten wir als Nummer-1-Eistee-Brand im Schweizer Markt dann nicht auch rappen können?», wird Nina Heller, Head of Marketing Evian-Volvic Suisse, in einer Mitteilung zitiert. «Wir wollten bei der Generation Z mit einem ganz speziellen Konzept punkten», so Heller weiter.

TikTok-Stars à gogo

Für das Line-up des Musikvideos wurden neben Schweizer TikTok-Stars aus Tanz und Comedy auch der Zürcher Rapper EAZ eingespannt: «Ich fand die Idee von Anfang an genial und habe mich gefreut, beim Projekt mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern dabei zu sein. Zudem bin ich auch privat ein Volvic-Trinker und Fan.»

An vorderster Front rappen der Ostschweizer Comedian Kiko und die Zürcher Musikerin Cachita. Im Volvic-Clip, der als Parodie gestaltet wurde, wird Kiko vom Schweizer Rapper EAZ angehalten, der im Video aber einen Polizisten verkörpert. Der zweite Cop wird von TikToker Leonard Khalifa gespielt, dem auf der chinesischen Trend-App 247'000 Menschen folgen. Im Volvic-Spot «Volli Kiste» sind unter anderem auch die TikTok-Stars Kevin Bannier (mit 1,3 Millionen Follower), Lina Senn (337'000) oder Younes Saggara (269'400) zu sehen.



Das Musikvideo «Volli Kiste» hat seit der Veröffentlichung laut Mitteilung über eine Million Klicks generiert. «Ich sehe das Projekt als eine Art Kulturförderung mit Werbung. Der Mix aus Menschen und Künstlerinnen und Künstlern, die aus verschiedenen Genre, Branchen und Generationen zusammengearbeitet haben, machen den Erfolg aus», so Kiko.

Verantwortlich bei Evian-Volvic: Nina Heller (Head of Marketing), Lea Madjdian (Senior Brand Manager) und Catherine Maeder (Digital Brand Manager); verantwortliche Agentur für das Kreativkonzept, die Umsetzung und das Influencer Marketing: Kingfluencers; verantwortlich für den Song: Kiko & Boro (Singer/Songwriter), Cachita (Singer), KC Prime & Basic Johnson (Producer), Bogdan (Mix/Master); verantwortlich für das Video: Hunter Film. (pd/cbe)