Promarca: El Tony Mate ist wieder Marke des Jahres

Publiziert am 13.06.2024

Mit dem Award «Brand of the Year» wird seit 2015 die dynamischste oder die vertrauenswürdigste Marke unter den Promarca-Mitgliedern ausgezeichnet. Zum 10-jährigen Jubiläum des «Promarca Brand of the Year» holte das Luzerner Unternehmen Intelligentfood mit El Tony Mate die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal.

Zur Ermittlung des Gewinners hat Havas Switzerland eine Erhebung zu den dynamischsten und vertrauenswürdigsten Marken der Schweiz gemacht. Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde in diesem Jahr bei rund 4500 Personen in der Deutsch- und Westschweiz durchgeführt. Die Studie umfasste insgesamt 383 Marken, darunter auch Marken der Promarca-Mitglieder. El Tony Mate von Intelligentfood wurde dabei erneut zur dynamischsten Marke gewählt, heisst es in einer Mitteilung. Das In-Getränk habe die Konsumenten auch in diesem Jahr überzeugt.

Jonas Eliassen, CEO von Havas Switzerland: «Zum diesjährigen ‹Promarca Brand of the Year› schafft El Tony Mate mit der Titelverteidigung ein Novum: Zum ersten Mal in der zehnjährigen Geschichte des Awards gelingt es einer Marke, als dynamischste Marke in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ausgezeichnet zu werden. Und das aus mehr als nur einem guten Grund: Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Nähe zum Konsumenten machen die Marke nahbar und für ihre Fans und Freunde zu mehr als einem Softdrink. El Tony hat es geschafft, Ausdruck eines Lebensgefühls zu werden, mit dem sich immer mehr Menschen identifizieren können und wollen. So schafft man Präferenz, so schafft man Markendynamik. Es gelingt dem Team von Intelligentfood fortlaufend, das Wachstum der Marke über alle Marketingdisziplinen konsequent zu fördern, ohne die Marktrealitäten aus den Augen zu verlieren. Kurz: El Tony Mate macht alles richtig und ist ein verdienter und würdiger Titelverteidiger und Gewinner des Awards im Jubiläumsjahr.»

Im Rahmen des diesjährigen Tag der Marke bei Rivella in Rothrist überreichte Promarca-Geschäftsführerin Anastasia Li-Treyer den Award an Saskia von Moos, Co-Gründerin von El Tony Mate, und Florian Würgler, Marketing Director. Auch Karl Schnyder, CEO von Intelligentfood, freute sich sehr über die erneute Auszeichnung in Folge: «Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Marke des Jahres und sind stolz auf unser starkes Team für eine unglaubliche Leistung. Dahinter steckt viel Arbeit, Leidenschaft und – genauso wichtig – auch viel Spass an der Sache. Umso mehr freuen wir uns über diese erneute Ehre.»

Die Innovationstätigkeit der Promarca-Mitglieder bleibt intensiv, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Als Treiber von Innovationen hätten sie Massstäbe für wirtschaftliche und technische Fortschritte gesetzt. Im letzten Jahr haben Promarca-Mitglieder 6721 neue Produkte auf dem Schweizer Markt lanciert. (pd/cbe)