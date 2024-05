Publiziert am 16.05.2024

Um die Vorteile von emissionsfreier Fahrfreude bei den Kundinnen und Kunden ihrer Handelspartner noch bekannter zu machen, lancierte die BMW Group Switzerland den Joy Electrified Award, in welchem die Händler der BMW Group eigene Initiativen zur Förderung der Elektromobilität in ihrer Region entwickelten. Für die Sieger konzipierte Serviceplan Suisse in enger Zusammenarbeit mit der BMW Group Switzerland einen aktivierenden Preis für den Einsatz im Showroom, heisst es in einer Mitteilung.

Die Idee: eine eigens für die BMW Group konstruierte Slotcar-Bahn. Und somit elektrische Fahrfreude für die ganze Familie – eingebettet in einer von Aroma Productions geschaffenen Landschaft, welche Nachhaltigkeit, Innovation und Fahrfreude von BMW verbunden hat: Unter anderem mit 116 Gebäuden, 87 Bäumen, drei drehenden Windkraftanlagen und Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und Hügeln. Plus natürlich die Slot-Car-Wagen, mit welchen die Showroom-Besucher auf rasante Weise mit elektrischer Fahrfreude aufgeladen und für Elektromobilität sensibilisiert werden konnten.

Bei ihrem Einsatz in den Showrooms der drei siegreichen Partner der BMW Group – Sepp Fässler (Wil) AG, Felix Emmenegger AG und Hedin Automotive Dielsdorf – zog die BMW Customized Slotcar-Bahn grosse und kleine Showroom Besucher in ihren Bann. (pd/wid)