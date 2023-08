Bei der 30. Ausgabe des Techno-Umzugs vom vergangenen Samstag in Zürich fuhren an der Spitze zwei Citroën Ami. Die beiden Elektro-Leichtfahrzeuge wurden passend zur Street Parade foliert und mit den beiden Ziffern 3 und 0 auf ihren Dächern versehen, teilt Citroën Schweiz mit. Begleitet wurden die beiden Autos von den Eurodancers, einer Schweizer Show- und Cheerdance-Gruppe.

Neben der physischen Präsenz des neuen Modells an der Street Parade trat er auch auf digitale Werbescreens in Erscheinung, die rund um alle Street-Parade-Bühnen angebracht waren, sowie in Posts und Stories auf Social Media.

Verantwortlich bei Citroën Schweiz: Vanessa Maruccia (Head of Marketing); verantwortlich bei Emil Frey Digital AG: Tanja Thurnherr (Verantwortung/Beratung), Guillaume Borel (Leiter Kreation), Frédéric Nogier (Art Direction/Konzept), Oliver Glitz (Text/Konzept), Tobias Kramer (Grafik), Yann Grinwald (Social Media), Reto Rindlisbacher (Animation); verantwortlich beim Verein Street Parade Zürich: Mike Schälchli (Head of Sponsoring & Partnerships, Verein Street Parade Zürich). (pd/nil)