Dank neuster Batterietechnologie, erfolgt die Ladung des Piëch GT mittels Schnelllader bereits in weniger als fünf Minuten, heisst es in einer Mitteilung. Bei einer Reichweite von 500 Kilometern sei dies ein unangefochtener Spitzenwert. Doch beim Piëch GT gehe es «um weit mehr als nur um technischen Vorsprung». «Der neue Piëch GT soll überzeugend die Gene eines klassischen Sportwagens ins Elektro-Zeitalter transportieren», wird Rea Stark Rajcic, Co-Founder und CDO von Piëch, zitiert. Diese Gene wurden nun mit einem ebenso performanten wie auch optisch ebenbürtigen Prototypen auf den Asphalt gebracht und gebührend in Szene gesetzt.

Zu den konzipierten und in dieser ersten Phase realisierten Massnahmen gehören im Kern ein Produktfilm, ein Dokumentarfilm, diverse fotografische Massnahmen, die Lancierung einer «Waiting List» auf Basis einer neu überarbeiteten und lancierten Webplattform, sowie diverse Influencer-Marketing-Aktivitäten.

Der agile Asset Light Approach des Unternehmens und die Ausrichtung von Zelebrand International scheinen dabei ideal zusammen zu spielen, wie es weiter heisst. Dazu Toni Piëch, Co-Founder und CEO von Piëch: «Zelebrand International hat sich für uns innert kürzester Zeit zu einem wertvollen Partner entwickelt. Sie haben die Marke von Anfang an vollumfänglich verstanden.»

Die verschiedenen Foto- und Filmaufnahmen wurden hauptsächlich in Memmingen produziert, wo sich auch das Entwicklungszentrum von Piëch befindet, inklusive Teststrecke. Verschiedene Crews und Sets wurden gleichzeitig orchestriert, damit die diversen Content Anforderungen erfüllt werden konnten. «Das ganze Team am Set war hin und weg von diesem wunderschönen, innovativen Objekt. Das spürt man in der Umsetzung der verschiedenen Massnahmen», so Ralf Kostgeld, Founder und Creative Partner von Zelebrand International.

Mit Mygosh hatte man für diese anspruchsvolle Aufgabe den richtigen Produktionspartner gefunden, schreibt die Agentur. Für Website und die digitale «Waiting List» zeichnete Zelebrand in Zusammenarbeit mit Q verantwortlich, «der schnellst wachsenden Software-Agentur Europas». Q wird in der Schweiz durch Zelebrand repräsentiert.

Ebenfalls in den Investorenmassnahmen involviert war Spiros Margaris, Advisory Board Member von Zelebrand International, Venture Capitalist «und weltweiter Nr. 1-Influencer in Finance, Fintech, AI und Blockchain». Sein Post auf Twitter und LinkedIn zum Piëch GT habe in der ausgewählten Opinion-Leader-Zielgruppe mit über zwei Millionen Impressions regelrecht für Furore gesorgt.



Der Serienstart des GT ist für 2024 eingeplant. Neben bevorstehenden Tests mit weiteren Prototypen bei Hitze und Staub sowie Eis und Schnee, gibt es bis dahin auch für die Marke viel zu tun, gemäss Claudio Gaverini, VP Brand & Industrial Design: «Wir befinden uns derzeit in der fortgeschrittenen Planung der nächsten Kommunikationsphasen. Die Marke Piëch wird man in den kommenden Monaten zunehmend sehen, hören und erleben können.» Petar Dakovic, Founder und Managing Partner von Zelebrand International, ergänzt: «Piëch ist die Schweizer Uhrenmarke unter den Autoherstellern. Zeitlos und formvollendet. Wir sind sehr stolz über diese Zusammenarbeit.»

Weitere Arbeiten von Zelebrand International werden im Frühling folgen.

Verantwortlich bei Piëch: Toni Piëch (Founder), Rea Stark-Rajcic (Co-Founder/CDO), Claudio Gaverini (Vice President Brand & Industrial Design), Dennis Nadler (Manager Brand Experience); verantwortlich bei Zelebrand International/Q: Ralf Kostgeld (Founder/Creative Partner), Petar Dakovic (Founder/Managing Partner), Spiros Margaris (Advisory Board/Strategic Influencer), Albert Trulls, Jerry Zimmerli (Art Direction) Samuel Zerbato (Regie/DOP Documentary), Michael Oberwallner (Kameraassistent), Elia Quadri (Oberbeleuchter/Gaffer), Claude Gabriel (Fotografie/Kamera Making-of), Marvin Rohr (Drohnenpilot), Clemens Becker (Sound Design), Q Switzerland/Worldwide (Web Development); verantwortlich bei Mygosh: Ilonka Galliard, Lamar Hawkins (Executive Producers Product Film), Olivier Monnard (Line Producer Product Film), Elias Ressegatti (Regie Product Film), Daryl Hefti (DOP/Cinematography), Frithjof Ohm (Produkt Fotografie), Slaugtherhouse Visual Manufacturing (Post-Production), Anders Vesterdahl (Musical Arrangement, SFX, Mix), Yana Deshkova (Violinist). (pd/cbe)