Publiziert am 26.09.2025

Emmi entschied sich für eine integrierte, wirkungsorientierte Mediaplanung mit Fokus auf Bewegtbild. Christian Meyer, Head Brand Strategy & Communication bei Emmi, begründete die Wahl: «Webrepublic ist spürbar die Extrameile für uns gegangen und hat sich gegen einen starken Wettbewerb durchgesetzt.» In den vergangenen Monaten habe man eine Vertrauensbasis geschaffen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Partnerschaft stärkt Webrepublics Position als Anbieter für integrierte Mediaplanung. Das Unternehmen entwickelt ganzheitliche Strategien über alle Medienkanäle hinweg.

«Vom ersten Meeting an war es ein absolut motivierendes Projekt», so Tobias Zehnder, Co-Founder & Managing Director bei Webrepublic. «Wir freuen uns sehr, die Mediaplanung für eine so beliebte und starke Marke zu übernehmen und unsere gemeinsame Power im Markt wirken zu lassen.»

Der Mandatswechsel erfolgt zum Jahreswechsel 2025/2026. (pd/cbe)