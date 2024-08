Publiziert am 30.08.2024

Ab sofort rollt eine Werbelokomotive durch die Schweiz und transportiert nicht nur Passagiere, sondern auch eine Botschaft im Namen vom Kaffeegetränk Lattesso. Die Werbelokomotive ist Teil der neuen Lattesso-Kommunikationskampagne und setzt ein klares Zeichen für einen modernen Lebensstil und die Verbindung von Bewegung und Genuss, heisst es in der Mitteilung.



Das Visual auf der Lokomotive greift die aktuelle Lattesso-Emoji-Kampagne auf, die seit dem Frühling 2024 läuft. Die Idee dahinter: Emojis stehen für schnelle, unkomplizierte Kommunikation – genau wie Lattesso für den schnellen, frischen Kaffeegenuss steht. Die speziell kreierten Lattesso-Charaktere sollen die Markenbotschaft plakativ und mit viel Humor transportieren.



Mit dem Slogan «The Cool Way To Go» wird nicht nur auf den täglichen Weg angespielt, sondern auch auf den erfrischenden, kühlen Genuss von Lattesso unterwegs.









Die Entscheidung, eine Lokomotive als Werbeträger zu nutzen, ist strategisch durchdacht, heisst es weiter. Eine Lokomotive steht für Mobilität, Dynamik und Fortschritt – Eigenschaften, die mit dem Energy-Kick von Latteoos harmonieren würden. Täglich fahren bis zu 1,2 Millionen Menschen mit den Zügen der SBB, was eine hervorragende Sichtbarkeit garantiere, schreiben die Verantwortlichen weiter.



Nur wenige Werbelokomotiven sind aktuell in der Schweiz unterwegs – das verleiht der Lattesso-Lokomotive eine besondere Exklusivität. Ihre auffällige Gestaltung und die hohe Reichweite garantieren, dass bis zu einer Million Menschen täglich die Marke wahrnehmen. Diese einmalige Sichtbarkeit stärkt die Markenbekanntheit und sorgt dafür, dass Lattesso fest im Gedächtnis der Menschen verankert wird.



Ein Statement für Nachhaltigkeit



In einer Zeit, in der Umweltthemen immer wichtiger werden, setzt die Lattesso- Werbelokomotive auch ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. Durch die Wahl dieses umweltfreundlichen Verkehrsmittels zeigt der Brand, dass verantwortungsvoller Genuss und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen. Diese Lokomotive sei nicht nur ein Symbol für Mobilität und Fortschritt, sondern auch für die Verantwortung, die Lattesso als Marke übernehme, heisst es. Die Werbelokomotive ist für 13 Monate auf den Schienen unterwegs. (pd/wid)