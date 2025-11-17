Publiziert am 17.11.2025

Der interaktive Erlebnisraum vermittelt Wissen rund um Energieproduktion und -verbrauch. Ausserdem will das neue Besucherzentrum auch für erneuerbare Energien sensibilisieren und zeigt mit dem Projekt Sedrun Solar die Zukunft der alpinen Stromerzeugung. Die Bündner Kommunikationsagentur communicaziun.ch, ein Tochterunternehmen von Somedia, begleitete die Entwicklung des Energieerlebnisraums von der inhaltlichen Struktur über das Storytelling bis zur visuellen Umsetzung. Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

Ein Raum für Wissen, Erlebnis und Dialog

Das neue Besucherzentrum gliedert sich in vier Themenbereiche: Energiewissen im Allgemeinen, Energie in der Region, der Mensch und die Energie sowie Fakten rund um Sedrun Solar. Interaktive Installationen, multimediale Präsentationen und spielerische Elemente sollen die komplexen Zusammenhänge für alle Altersstufen greifbarmachen.













Communicaziun.ch entwickelte das inhaltliche und visuelle Konzept des Erlebnisraums in enger Zusammenarbeit mit Energia Alpina. Ziel sei es gewesen, Wissen zu vermitteln, Neugier zu wecken und das Unternehmen als verantwortungsvolle, innovative Kraft im Bereich erneuerbarer Energien zu positionieren, schreibt die Agentur.



«Energie wird hier nicht nur erklärt»



«Energie betrifft uns alle – das wollten wir spürbar machen. Aventura Energia lädt ein, zu entdecken, zu fragen und zu verstehen», wird Ciril Deplazes, Geschäftsleiter von Energia Alpina, in der Medienmitteilung zitiert. Nicole Fischler, Projektleiterin Marketing bei communicaziun.ch, ergänzt: «Die Energie wird hier nicht nur erklärt, sondern erlebbar gemacht. Durch Inhalte, Design und Interaktion, die miteinander verschmelzen.» (pd/nil) Communicaziun.ch entwickelte das inhaltliche und visuelle Konzept des Erlebnisraums in enger Zusammenarbeit mit Energia Alpina. Ziel sei es gewesen, Wissen zu vermitteln, Neugier zu wecken und das Unternehmen als verantwortungsvolle, innovative Kraft im Bereich erneuerbarer Energien zu positionieren, schreibt die Agentur.«Energie betrifft uns alle – das wollten wir spürbar machen. Aventura Energia lädt ein, zu entdecken, zu fragen und zu verstehen», wird Ciril Deplazes, Geschäftsleiter von Energia Alpina, in der Medienmitteilung zitiert. Nicole Fischler, Projektleiterin Marketing bei communicaziun.ch, ergänzt: «Die Energie wird hier nicht nur erklärt, sondern erlebbar gemacht. Durch Inhalte, Design und Interaktion, die miteinander verschmelzen.» (pd/nil)