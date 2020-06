Auftraggeber der neuen Kampagne ist die Standortförderung im Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) Kanton Zürich. Nachdem die Massnahmen zur Eindämmung von Covid-19 die Wirtschaft relevant beeinträchtigt hat, soll im Kanton Zürich ein positiver Impuls gesetzt werden, wie die Agentur Scharlachrot mitteilt.

Mit der Kampagne «Auf.Schwung.Zürich.» des Netzwerks Standortförderung wird zum gemeinsamen Handeln in den und für die Regionen aufgefordert. Begleitend zur Kampagne wird ein Aufruf gestartet, Geschichten über Menschen, die während und nach den Corona-bedingten Einschränkungen mutig und kreativ neue Wege beschritten haben und nun wieder tatkräftig im Einsatz sind, einzusenden. Diese werden auf der Webseite wirtschaftsraum-zuerich.ch unter dem neuen Navigationspunkt «Auf.Schwung.Zürich.» publiziert.

Scharlachrot hat die Idee mit Sprechblasen, gepaart mit Wortwitz in auffälligen und positiven Farben mit hoher Wiedererkennung umgesetzt, heisst es weiter. Trotz äusserst kurzer Realisationszeit sei so eine prägnante Kampagnenserie entwickelt worden, welche in Anzeigen, mit Stickern und Schaufensterklebern, Plakat und auf Social Media eine gewisse Viralität bei der Bevölkerung des Kantons Zürich erzeugen soll.

Verantwortlich beim Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton Zürich – Standortförderung: Anita Martinecz Fehér (Stv. Leiterin Standortförderung), Isabell Metzler (Projektkoordinatorin); verantwortlich bei Scharlachrot: Kurt Wettstein (Inhaber, Creative Direction), Stefan Fleischlin (Art Direction), Kai Kehrer (Webentwicklung), Lara Gabathuler (Kreation), Laura Marti (Text, Inyourface). (pd/cbe)