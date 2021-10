Das Ziel der neuen Plattform ist es, Wissen zu vermitteln und anhand konkreter Beispiele innovative Anwendungen für den Handel zu präsentieren. Rund ums Jahr finden diverse Online- und Live-Events statt. Höhepunkt ist der Best Retail Case Award, welcher erstmals am 7. Dezember 2021 verliehen wird. Die Eingabe von Cases ist ab sofort möglich, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Ganzjähriges Online-Schaufenster

«Durch die zunehmende Digitalisierung befindet sich der Handel in einem rasanten Wandel. Mit Best Retail Cases Switzerland wollen wir diese Veränderungen konkret aufzeigen. Dabei sollen innovative Omnichannel-Modelle, smarte Technologien, kreatives Design und vernetzte Systeme quasi ein eigenes Schaufenster erhalten», lässt sich Hauptinitiantin Ewa Ming zitieren.

Dabei beschränkt man sich nicht nur auf die Präsentation spannender Cases, sondern will ganzjährig Anlaufstelle für Events und Networking sein. Thematische Webinare ab März 2022 präsentieren Trends und die Best Cases.

Award für die besten Cases der Schweiz

Mit einem eigenen Award in verschiedenen Kategorien werden am 7. Dezember 2021 zum ersten Mal die besten Cases ausgezeichnet. Ab sofort können Anbieter, Händler und Hersteller ihre in der Praxis bereits angewendeten Cases einreichen.

Anschliessend haben die Anwender Gelegenheit, für die von ihnen bevorzugten Lösungen zu stimmen. Diese Votings sowie die Jury-Bewertung bestimmen schlussendlich die Gewinner des Awards. Weitere Informationen finden sich hier. (pd/lol)