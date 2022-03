Die Schweizer Marketing-Szene erhält eine neue Verleihung: den Award «CMO of the year». Gesucht wird der oder die Chief Marketing Officer, welche oder welcher sich am meisten verdient gemacht hat in den Bereichen Erfolg, Innovation, Kundenzentriertheit und Nachhaltigkeit (beinhaltet auch Sinnhaftigkeit und Diversität).

Gerade die letzten zwei Jahre haben den Wandel des Berufsbilds von Marketingverantwortlichen auf C-Level beschleunigt und den Anspruch an die Markenführung stark erhöht. Eine klare Positionierung und einzigartige Produktnutzen sind im Marketing nicht mehr ausreichend als Erfolgstreiber. Werte wie Nachhaltigkeit und Diversität, die Sinnhaftigkeit einer Marke und das Verhalten eines Unternehmens werden bei der Kaufentscheidung immer bedeutender. Kunden, Partner und Mitarbeitende werden anspruchsvoller, wenn es um die Wahl eines Unternehmens und dessen Produkte geht.

Die digitalen Kanäle haben die Transparenz und Geschwindigkeit der Kommunikation massiv erhöht und damit ein agiles und innovatives Verhalten der Marketingverantwortlichen unabdingbar gemacht. Um das erfolgreiche Aufbauen und Führen einer Marke mit all diesen Herausforderungen zu würdigen, wird 2022 das erste Mal in der Schweiz der oder die CMO of the year gewählt.

Die Organisation des Awards «CMO of the year»

Der Award wird organisiert und unterstützt von Admeira, Horizont, Serviceplan Group Switzerland, Swiss Marketing Forum und University of St.Gallen.

Die Jury besteht aus namhaften Marketing-Expertinnen und -Experten aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern: