Sir Mary: Erlebniswelt für faltbare Smartphones

Ein ganz besonderes Einkaufserlebnis bietet zurzeit der temporäre Fold-up-Store von Samsung im Jelmoli Zürich. Neben der jüngsten Generation an Smartphones der «Galaxy Z Series» gibt es gefaltete Gegenstände wie eine Wanduhr, einen Autoscooter und einen Schlitten zu entdecken. Spielerisch machen sie auf den USP des «Galaxy Z Fold3» und «Galaxy Z Flip3» – die Smartphones sind wirklich faltbar – aufmerksam.

Das Konzept wie auch die crossmediale Kampagne zum Pop-up-Store stammen von der Zürcher Agentur Sir Mary, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Von Naming und Logo über Keyvisual, digitalen und analogen Werbemitteln bis hin zu Creator Kooperationen: entstanden sei eine Visualität, die die Andersartigkeit dieser Produktpalette hervorhebe. Der Fold-up-Store, umgesetzt in Zusammenarbeit mit Studio Lakrits, diene dabei als physischer Touchpoint, in dem das ganze Sortiment an faltbaren Smartphones mit passenden Accessoires und Wearables erlebt und ausprobiert werden könne.

«Im Fold-up-Store erleben Besucherinnen und Besucher die ‹Galaxy Z Series› sowie Alltagsgegenstände, die man in dieser Form noch nie gesehen hat. Wir freuen uns, Awareness rund um die einzigartige, ‹faltbare› Welt von Samsung zu schaffen und die Schweiz an diese Innovation heranzuführen», wird Dario Casari, Country Manager von Samsung Schweiz, zitiert.

Aufgrund «des sehr positiven Anklangs», welcher der Store seit Mitte November bei Jelmoli gefunden habe, bleibe der Fold-up-Store im Jelmoli Zürich bis zum 31. März bestehen. (pd/cbe)