Digital M.: Erstes Mandat aus der Hotellerie

Publiziert am 24.09.2026

Das Bündner Hotel hat den Auftrag nach Abschluss der Probezeit erteilt, wie Digital M. mitteilt. Im Mai hat die Agentur das Tracking des Betriebs neu aufgesetzt und für die einzelnen Anfragewege eigene Messpunkte eingerichtet. Zu diesen Wegen gehören Zimmerbuchungen, Tischreservationen, Hochzeits- und Seminaranfragen sowie das Take-away. Die Kampagnen starteten im Juni. Angaben zu Budget oder Resultaten macht die Mitteilung nicht.

Laut der Agentur beginnt jede Zusammenarbeit mit einer solchen Testphase: fester Umfang, fester Preis, festes Ende. Wer danach aussteigt, hat keine Restlaufzeit. Die Werbekonten laufen auf den Kunden. «Das Kurhaus hätte nach drei Monaten gehen können. Es ist geblieben, und das in einer Branche, die für Digital M. neu ist», lässt sich Gründer Janick Rolli zitieren. Vera Fetz, beim Kurhaus zuständig für Marketing und Events, wird mit den Worten zitiert: «Wir verstehen jederzeit, was mit unserem Budget passiert.»

Das Kurhaus Lenzerheide besteht seit rund 140 Jahren. Es verfügt über mehr als 60 Zimmer und Ferienwohnungen, drei Restaurants sowie einen Saal für Anlässe. Digital M. wurde im Oktober 2023 von Janick Rolli gegründet. Die Agentur ist auf KMU ausgerichtet und betreut Kunden unter anderem aus der Baubranche, dem Bildungsbereich, IT und Handel. (pd/cbe)