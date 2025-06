Fastr: Event für Jeep Avenger 4xe lanciert

Publiziert am 27.06.2025

Die Kommunikationsagentur Fastr hat im Rahmen der Jeep Adventure Days den neuen Jeep Avenger 4xe vorgestellt. Das Hybridfahrzeug erweitert das Jeep-Angebot um einen 4x4-Offroader im Kompakt-SUV-Segment.

Für die Produkteinführung entwickelte Fastr in Zusammenarbeit mit den Offroad-Spezialisten des TCS die «Jeep Avenger 4xe Challenge». Dabei absolvierten die Teilnehmer einen Offroad-Parcours auf Zeit mit möglichst wenigen Strafpunkten. Zusätzlich stand eine limitierte «Jeep Avenger 4xe The North Face Edition» zum Test bereit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Jeep Adventure Days finden jährlich statt und bieten Jeep-Besitzern sowie Interessenten die Möglichkeit, Fahrzeuge im Offroad-Gelände zu testen. Die nächste Event-Serie ist für September geplant. (pd/cbe)