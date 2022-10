ShowHeroes Group: Expansion in die Schweiz

Als eines der weltweit führenden Unternehmen für digitale Videoinhalte, Technologie und Werbelösungen setzt die ShowHeroes Group ihr internationales Wachstum fort und weitet ihr Geschäft jetzt auch in die Schweiz aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem Aufbau des Schweizer Marktes betraut die Gruppe das österreichische ShowHeroes-Team um Country Manager Roland Divos, der neben Österreich ab sofort auch die Geschäftsleitung in der Schweiz übernimmt. Ziel sei es, die Synergien und die Nähe der beiden Märkte Schweiz und Österreich in einem neu geschaffenen CHAT-Raum zu nutzen und den Erfolg der ShowHeroes Group in dieser Region weiter voranzutreiben.



«Viele Netzwerk-Agenturen und Kunden bündeln bereits ihr Engagement in den beiden Märkten Österreich und Schweiz und können so Ressourcen sparen und sehr viele Synergien nutzen», lässt sich Roland Divos, Country Manager Österreich & Schweiz der ShowHeroes Group, in der Mitteilung zitieren. «Wir sehen dahingehend eine gestiegene Nachfrage unserer Kunden, mehr Umsetzungen auf dem Schweizer Markt zu realisieren. Wir freuen uns ganz besonders auf diese neue, spannende Aufgabe.»



«Mit der Erfahrung, die Roland Divos und sein Team bereits in der Vergangenheit im Schweizer Markt sammeln durften, war es für uns nur ein logischer Schritt, ihm den Aufbau des für uns strategisch sehr wichtigen Schweizer Marktes anzuvertrauen», so Ilhan Zengin, Founder & CEO der ShowHeroes Group. (pd/mj)