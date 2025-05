Froneri: Extrême eröffnet Gaming-Pop-up in Zürich

Publiziert am 08.05.2025

An der St. Peterhofstatt 10 in Zürich öffnet Extrême am Freitag und Samstag seinen ersten Pop-up-Store. persoenlich.com besichtigte diesen bereits am Donnerstagabend vorab. Die Glace-Marke des Herstellers Froneri präsentiert in einer als Retro-Arcade gestalteten Umgebung ihre zwei neuen Sorten «Extrême Raspberry & Brownie» und «Extrême Blueberry & Cream».

Der temporäre Store ist am 9. und 10. Mai von 11.30 bis 20 Uhr ohne Anmeldung zugänglich. Besucherinnen und Besucher können die neuen Sorten kostenlos degustieren und das Markenerlebnis mit Neonlichtern, Spielstationen, Tanzfläche und Fotobox erkunden.

Sollte das Konzept des Pop-up-Stores gut ankommen, sei eine Ausweitung auf weitere Städte «durchaus denkbar», so Brand Managerin Michelle Habersatter zu persoenlich.com. Begleitend zur Aktion würden eine TV-Kampagne und Influencer-Aktivitäten laufen, «die das Arcade-Feeling und die Verbindung zwischen Glace und Retro-Gaming atmosphärisch inszenieren».

Extrême, in der Schweiz seit über 35 Jahren bekannt und nach eigenen Angaben führend im Cornet-Segment, produziert seine Produkte in Goldach am Bodensee mit Schweizer Rahm und Strom aus einer hauseigenen Solaranlage. Die beiden neuen Sorten richten sich laut Hersteller insbesondere an ein jüngeres, urbanes Publikum. (pd/cbe)