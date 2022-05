Bring! Labs: Fabian Serger wird Marketingchef

Die Schweizer Einkaufs-App Bring! konnte 2021 ein erfolgreiches Jahr verzeichnen: Mit über 90 Prozent Wachstum habe das Unternehmen den Umsatz fast verdoppelt, heisst es in einer Mitteilung. Die Gesamtreichweite liege bei 800‘000 aktiven Nutzerinnen und Nutzern in der Schweiz. Und mit rund 15 Millionen Downloads habe die App weltweit nochmals deutlich zugelegt. 2022 will das Unternehmen das Umsatzwachstum bei beiden Marken fortsetzen. Der weltweite Jahresumsatz 2022 werde in zweistelliger Millionenhöhe liegen, wird prognostiziert.

Mit dem Umsatz-, Nutzerinnen- und Kundenplus ist auch das Team gewachsen. Von gut 20 Mitarbeitenden im Dezember 2020 hat sich das Team bis Mai 2022 auf rund 50 Personen mehr als verdoppelt, heisst e weiter. Zu den Neuzugängen zählt auch Fabian Serger. Ab Mitte Mai ist der Marketing- und Digitalexperte als Head of Marketing für den gesamten Marketingbereich des Unternehmens verantwortlich. Der 36-Jährige war zuletzt als Head of E-Commerce beider Full-Service-Agentur Webrepublic tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Performance Marketing und E-Commerce. Serger verfügt über einen Master-Abschluss in Electronic Media der Hochschule der Medien Stuttgart und war mehrere Jahre Dozent an der Klubschule Migros. (pd/wid)