Lidl Schweiz: Fabian Zbinden wird Markenbotschafter

Christian Stucki, René Schudel, Anita Buri, Samuel Giger und Sina Frei – diese bekannten Persönlichkeiten sind bereits für Lidl Schweiz als Markenbotschafter tätig. Neu gesellt sich der Berner Start-up-Unternehmer und Koch Fabian Zbinden dazu, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab sofort ist der 33-Jährige für Lidl Schweiz als Markenbotschafter unterwegs und wird im Rahmen eines Sponsorings gefördert.

Seine Passion für das Kochen hat Fabian Zbinden bereits in seiner Kochlehre entdeckt, die er, wie sein Freund René Schudel, im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken absolviert hat. Im Anschluss hat er während mehrerer Jahre als Koch in Hollywood im Restaurant Nobu von Robert De Niro gearbeitet. Seit 2014 ist er als Start-up-Unternehmer und Koch unterwegs. Der Fokus von Fabian, der sich selbst seit einigen Jahren vegan ernährt, liegt auf einer pflanzenbasierten Ernährung. Für Lidl Schweiz ist er damit im Bereich der pflanzenbasierten Ernährung eine Bereicherung und optimale Ergänzung zur langjährigen Partnerschaft mit René Schudel.

Als wichtiger Meilenstein seiner Karriere galten die Gründung von seinem Foodtruck La Ribolitta sowie die Co-Gründung des veganen Start-ups Feel Food, die vegane Fertigmahlzeiten wie Chili sin Carne, Red Lentil Dal oder Pasta Bolo Vegan anbietet. Die Gerichte bestehen zu 100 Prozent aus pflanzlichen Bio-Zutaten. Seit dem Jahr 2021 wirkt Fabian auch als TV-Koch bei «SRF bi de Lüt» mit. (pd/wid)