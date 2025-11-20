Micasa: Fabienne Frauenfelder wird Marketingchefin

Die Schweizer Einrichtungskette Micasa hat ihre Marketingführung neu besetzt. Fabian Röthlisberger, bisher Head of Marketing & E-Commerce, hat das Unternehmen verlassen. Auf LinkedIn kündigte er an, ab 1. Dezember «an neuer Wirkungsstätte und für neue Marken» tätig zu sein – weitere Details nannte er nicht.

Seine Nachfolge hat bereits Fabienne Frauenfelder angetreten, die seit 1. November als Head of Marketing & Communications verantwortlich zeichnet. Die neue Funktion unterscheidet sich leicht von derjenigen ihres Vorgängers: Während Röthlisberger auch den E-Commerce-Bereich verantwortete, konzentriert sich Frauenfelder auf Marketing und Kommunikation.

Frauenfelder war zuvor massgeblich am Management-Buy-Out und der Herauslösung von Micasa aus der Migros beteiligt. Als Projektleiterin für Transformation verantwortete sie die unternehmensweite Change-Kommunikation und war im Projektteam für das Rebranding der 31 Filialen beteiligt. Zudem verfügt sie über mehrjährige Erfahrung in der Migros-Organisation, wo sie verschiedene Führungspositionen im Marketing innehatte.

«In dieser neuen Ära der Eigenständigkeit verfügt Micasa über die fantastische Ausgangslage, das volle Potenzial einer beliebten Schweizer Marke zu entfalten», so Frauenfelder auf Anfrage von persoenlich.com. «Mit meinem Team sitze ich im Driver Seat, die – gesamthaft im Markt ziemlich monotone – Retailaktivierung mit kreativer Markenarbeit zu kombinieren, um die unverwechselbare Micasa-Journey zu gestalten.» Ihre Leidenschaft für Change und Transformation sieht sie als zentralen Treiber, um die Organisation «mutig und agil in die vielversprechende Zukunft zu führen».