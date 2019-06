von Edith Hollenstein

Zum Gespräch im Café Plüsch in Zürich Wiedikon: Andreas Widmer. (Kamera: Christian Beck; Schnitt: Michèle Widmer; Design: Corinne Lüthi)







Westhive hat seinen Sitz an der Hardturmstrasse 161. Das 2018 von drei Y&R-Ex-Kadern gegründete Unternehmen bietet nicht nur Co-Working-Arbeitsplätze an, sondern auch strategische Beratung und Umsetzungen.

Vor Westhive war Andreas Widmer lange in der Werbung. Er formte die Y&R Group im Jahr 2007 aus den Brands Advico Young & Rubicam, Futurecom, Wunderman und Allaccess, und führte sie zehn Jahre lang als CEO. Zuvor war er zehn Jahre CEO der Futurecom, welche er 1996 gründete. Widmer ist Präsident des Swiss Chapter der International Advertising Association IAA und sitzt unter anderem im Verwaltungsrat der MCH Group.

«Creative Coffee» ist das Video-Format von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.