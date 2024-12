Publiziert am 09.12.2024

Die Schweizer Stiftung Fair Recycling hat ihr Erscheinungsbild grundlegend erneuert. Die Kommunikationsagentur Rosarot führte ein umfassendes Branding Refresh durch, um das komplexe Thema der fachgerechten Entsorgung alter Kühlschränke in Brasilien und die damit verbundene Vernichtung klimaschädlicher Gase verständlicher zu vermitteln.





Im Zentrum des Fair-Recycling-Projekts steht eine Recyclinganlage in Brasilien. Dort werden schädliche FCKW- und FKW-Gase aus Kühlschränken zerstört, um zu verhindern, dass CO₂-Äquivalente in die Atmosphäre gelangen. Unternehmen können über Fair Recycling Klimaschutzzertifikate beziehen und so einen freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Rosarot entwickelte für Fair Recycling neue Markenwerte und eine Strategie zur Reduktion der Inhalte auf das Wesentliche. Ein moderner visueller Auftritt mit neuer Farb- und Bildwelt wurde geschaffen, um die Mission und den innovativen Charakter des Projekts zu verdeutlichen, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.





Die neue Website biete ein interaktives Scroll-Erlebnis, das die Komplexität des Projekts auf einfache Weise erklärt, so Rosarot weiter. Ein grüner Gefrierstern aus dem Logo dient als visueller Anker und verbindet das Thema Kühlen mit nachhaltigem Klimaschutz.

Zur Verbesserung der Online-Sichtbarkeit wurde eine SEO-Strategie implementiert, die laufende Optimierungen der Website-Performance umfasst. Zusätzlich erschien der neu gestaltete Geschäftsbericht im aktualisierten Markendesign.

Durch die Überarbeitung soll das wichtige Thema der Klimaproblematik nun verständlicher und wirkungsvoller kommuniziert werden. (pd/nil)