Die Hug-Verlagsgruppe in Kilchberg erstellt Kindermedien wie Junior oder Maky und unterstützt renommierte Firmen bei ihrem Familienmarketing. Klexx wurde Anfang 2022 gegründet, um den immer spezifischeren Anforderungen im Bereich Kinder-und Familienmarketing noch besser nachzukommen, heisst es in einer Mitteilung. Dabei kann die neu gegründete Marketingagentur auf ein eingespieltes Team zurückgreifen, das beim Hug-Verlag bereits zahlreiche Kundenideen erfolgreich in die Praxis umgesetzt hat.

Im ersten Quartal des neuen Jahres durfte die neu geschaffene Agentur für den UBS Kids Cup On-und Offline-Ideen ausarbeiten, welche die spielerischen Bewegungsformen fördern und Familien zu einem aktiven und gesunden Lebensstil verhelfen sollen. Entstanden ist eine Mobile Plattform auf der bestehenden Internetseite mit Übungen, Tipps, Ideen und Spielen.

So seien zum Beispiel Trainingspläne und Übungsblätter zum Herunterladen sowie einen Familienkalender mit Belohnungssystem für sportliche Bewegung und Aktivitäten im Alltag entstanden. Für bewegungsfreudige Kinder, Eltern und Freunde sei das «Eile mit Weile» weiterentwickelt worden. Und bei «Handabdruck-Twister» könnten Koordination, Balance und Beweglichkeit trainiert werden.

Trainingsprogramme und Übungsblätter wurden speziell auf die Anforderungen von Kindern und Familienzugeschnitten. Des weiteren sind Text-und Bildinhalte für Homepage, Newsletter und Social-Media-Kanäle entstanden. Um die neuen Inhalte bestmöglich mit einer Auflage von 883'000 Exemplaren zu bewerben,wurden Junior, Maky und Rataplan gewählt, heisst es. (pd/wid)