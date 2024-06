Fussball EM: Fans aus allen Ländern zusammenbringen

Publiziert am 03.06.2024

Coca-Cola ist offizieller Sponsor für nicht-alkoholische Getränke der Fussball Europameisterschaft, die am 14. Juni startet. Dazu lanciert der Konzern eine europaweite Marketingkampagne unter dem Titel «#TheRitualCup», teilt er mit. Diese wurde von WPP Open X unter der Leitung von David Madrid entwickelt und von Design Bridge & Partners, VML, Ogilvy, EssenceMediacom und Hogarth unterstützt.

In der Schweiz organisiert Coca-Cola ausserdem Public Viewings in Zürich und Genf und bietet interaktive Fan-Zonen mit einem gratis Konzert von Luca Hänni und Loco Escrito sowie Fussball-Challenges mit Profispielerin Alayah Pilgrim an.

Mit «#TheRitualCup» werden die Rituale der Fussballfans gefeiert und bringt sie während der EM näher zusammen, so Coca-Cola. Die Rituale beziehen sich auf die traditionellen und persönlichen Handlungen der Fans, wie das gemeinsame Schauen der Spiele, das Tragen von Trikots und das Singen von Fangesängen.